A Torino arriva QuattroZampeInFiera in versione natalizia

Sabato 9 e domenica 10 novembre, il Lingotto Fiere di Torino si prepara ad accogliere la manifestazione 'QuattroZampeInFiera - versione natalizia'. Due giornate dedicate ai cani, ai gatti e ai loro proprietari.

Aperto dalle 10 alle 19 (chiusura casse alle 18), sarà un'occasione per trascorrere tempo con i propri amici a quattro zampe, esplorando attività e momenti formativi pensati su misura. QuattroZampeInFiera è infatti è un evento in cui gli animali sono protagonisti e possono partecipare a varie attività insieme ai proprietari, tra giochi, dimostrazioni e workshop dedicati.

La manifestazione sarà anche un'occasione per fare shopping natalizio con stand dedicati ai regali per gli animali e per approfondire tutto ciò che riguarda il benessere degli amici a quattro zampe.



