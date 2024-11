A Edison il biometano di Kanadevia Inova, siglato accordo

Edison ha firmato un contratto a lungo termine per il ritiro di biometano prodotto da scarti agricoli con la società Kanadevia Inova. In base all'accordo, che ha una durata di 15 anni, Kanadevia Inova porterà a termine entro il primo semestre del 2025 la costruzione, in provincia di Cuneo, di un impianto di biometano interamente alimentato da sottoprodotti agricoli, la cui produzione verrà totalmente ritirata da Edison per un volume annuale pari a circa 3 milioni di metri cubi.

Con questa operazione, generando energia da fonti rinnovabili, Kanadevia Inova entra nel settore del biometano italiano, mentre Edison diversifica ulteriormente il suo portafoglio con quote crescenti di green gas, offrendo la possibilità di accompagnare i propri clienti nel loro percorso di decarbonizzazione.

"Grazie a questo accordo Edison rafforza la sua posizione sul mercato italiano ed europeo dei green gas, offrendo ai clienti, in particolare gli energivori, una soluzione competitiva in grado di ridurre la loro esposizione verso l'acquisto di titoli Ets", spiega Fabio Dubini di Edison.

Questa collaborazione con il "leader di settore Edison è l'ultimo tassello per dare vita alla nostra visione di una vera e propria circolarità delle risorse, decarbonizzazione e approvvigionamento energetico sostenibile", afferma Keith Carr, vicepresidente esecutivo asset management di Kanadevia Inova.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA