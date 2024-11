4 novembre: Delmastro, grazie per l'impegno internazionale

"Non esiste democrazia senza sicurezza e senza esercizio dei diritti e oggi è quello che assicurano le Forze armate". Così il sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro, oggi alla festa del 4 novembre a Biella.

"Grazie oggi forse più di ieri per l'impegno profuso nel contesto internazionale", ha detto. La cerimonia è iniziata con la lettura del messaggio del Presidente Sergio Mattarella da parte del Prefetto Elena Scalfaro. Presente anche il vice presidente della Regione Elena Chiorino: "Ricordiamo chi ha difeso la Patria anche a costo di sacrificare il bene più grande, la vita, e onoriamo le donne e gli uomini, con sacrificio e spirito di servizio, la difendono ogni giorno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA