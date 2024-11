Tre modi per non morire con Toni Servillo al Carignano

Martedì 5 novembre, alle 19.30, andrà in scena al Teatro Carignano Tre modi per non morire, scritto da Giuseppe Montesano e interpretato da Toni Servillo.

Lo spettacolo individua in Charles Baudelaire, in Dante e nei classici greci gli autori che hanno messo in pratica, e tuttora ci insegnano, l'arte di non morire. Le luci sono di Claudio De Pace.

Tre modi per non morire è prodotto dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa e rimarrà in scena al Carignano, per la stagione in abbonamento, fino a domenica 10 novembre. La replica di giovedì 7 novembre si terrà alle 21 anziché alle 19.30.

Lo spettacolo si apre con Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte?, che racconta come la bellezza combatta la depressione e l'ingiustizia; prosegue con Le voci di Dante, dove i celebri personaggi della Commedia ci appaiono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente; approda infine a Il Fuoco sapiente, in cui poesia e filosofia degli antichi Greci accendono una visione capace di immaginare il futuro.

Il teatro di Tre modi per non morire è una via per ritrovare quelle parole che un attore dice con tutto il suo corpo e la sua mente per nutrire la sua e la nostra interiorità.

Siamo inquieti, impoveriti, spaventati, e tutti sentiamo che ci manca qualcosa di cui avremmo un disperato bisogno: ci manca l'amore, ci manca la vita. E allora? E allora non ci resta altro da fare che cercare di diventare vivi.



