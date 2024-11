The Others, premi Zenato Academy, Operæ e Prospettiva insulare

Sono stati assegnati, in occasione della Fiera d'arte contemporanea The Others a Torino all'Ilo, il Premio Zenato Academy. il Premio Operæ per l'Arte Contemporanea e il Premio di residenza Prospettiva Insulare.

Il Premio Zenato Academy per la fotografia contemporane è stato assegnato all'artista cinese Lu Yidan per l'opera Chinese Garden (2021), della galleria milanese BianchiZardin. Lu Yidan è un'artista multimediale. Nata in Cina, vive negli Stati Uniti.

Ha trascorso i primi anni della sua formazione nel campo della scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

Si è poi trasferita negli Stati Uniti per conseguire un secondo Master in fotografia. Il lavoro di Yi-Dan si ispira alle tecnologie più recenti per riflettere sulla struttura profonda della società umana.

La terza edizione del Premio Operæ per l'Arte Contemporanea è stato assegnato ex aequo a Strombolicchio dell'artista Godot presentato da Studio Godot (Pisa), e alle due opere dell'artista Giorgia Mascitti, proposta dalla galleria Ceravento (Pesaro).

L'individuazione delle opere vincitrici del Premio Operæ è avvenuta attraverso la votazione di una giuria composta dal coordinatore del Board Curatoriale di The Others, Lorenzo Bruni, dal fondatore di Operæ, Emilio Bordoli e dal ceo di Operæ Gloria Amorena. Le opere verranno inserite nella Collezione Operæ.

Il Premio di residenza Prospettiva Insulare è stato assegnato all'artista slovacca Lucia Tallová, nata del 1985 e presentata dalla galleria Tomas Umrian di Bratislava. L'artista sarà ospitata per tre settimane nello spazio che l'artista Giovanni Ozzola ha realizzato a Santa Cruz de Tenerife.



