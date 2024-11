Ponte di Ognissanti, grandi numeri per i musei torinesi

Grandi numeri per i musei torinesi, anche nel ponte di Ognissanti.

AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA oltre 16mila visitatori da giovedì 31 ottobre a oggi.

"Siamo estremamente soddisfatti - sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema - che confermano l'andamento positivo del museo, in aumento rispetto allo scorso anno, quando si è avuto il record di presenze dall'apertura alla Mole Antonelliana".

MAUTO - Le presenze sono state 9855, nell'ultimo fine settimana utile per visitare la mostra Ayrton Senna forever, nel trentennale dalla sua morte. Oltre 500 appassionati hanno prenotato il loro posto per assistere alla proiezione in diretta su maxischermo del Gp del Brasile.

Dall'inaugurazione i visitatori della mostra per Senna sono stati 225.000, provenienti da 98 paesi. Nel fine settimana dedicato all'arte contemporanea, al Mauto "grande successo anche per la mostra appena inaugurata dell'artista Cristian Chironi " Torino Stop".

MUSEI REALI - Nel ponte sono stati 18.610 i biglietti emessi per la visita alle collezioni permanenti, alla mostra "La Scandalosa e la Magnifica. 300 anni di ricerche su Industria e sul culto di Iside in Piemonte" e la rassegna "1950-1970. La grande arte italiana. Capolavori dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

I Musei Reali di Torino resteranno sempre aperti fino a domenica 10 novembre, con orario ordinario e senza chiusura infrasettimanale.

Inoltre, per iniziativa del Ministero della Cultura, lunedì 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, saranno visitabili gratuitamente, con prenotazione esclusivamente online (https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-musei-reali-di -torino/).

VENARIA REALE - In totale 16.810 paganti da venerdì 1 a domenica 3 novembre. alla Reggia, ai Giardini e al Castello della Mandria, con l'opportunità di visitare anche le mostre recentemente inaugurate su Tolkien (6.749 visitatori) e Blake (6.558). Il giorno con maggiore afflusso è stato sabato 2 novembre con 6.747 persone.

TORINO MUSEI - Nel weekend dell'arte contemporanea torinese i 3 musei civici - Gam, Mao e Palazzo Madama.- dal 31 ottobre al 3 novembre, hanno registrato 20.670 ingressi di visitatori italiani e stranieri. In particolare 12.565 biglietti staccati alla Gam, 3.660 ingressi al Mao, 4.445 a Palazzo Madama. Il giorno di maggiore affluenza è stato sabato 2 novembre con 7.719 ingressi (4.095 alla Gam, 2.264 al Mao e 1.360 a Palazzo Madama)



