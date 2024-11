Paratissima, oltre 20.000 i visitatori alla ventesima edizione

Si conclude facendo registrare più di 20.000 visitatori la XX edizione di Paratissima, la fiera d'arte contemporanea dedicata agli artisti e ai creativi emergenti. Paratissima si conferma uno degli eventi più amati e apprezzati dal pubblico nel ricco calendario dell'Art Week torinese. Ad accogliere la manifestazione quest'anno la nuova location degli uffici Snos, in corso Mortara, uno spazio, già sede degli Uffici Seat Pagine Gialle e concesso temporaneamente da Intesa Sanpaolo, che Paratissima ha riqualificato ripensando modalità allestitive e progettuali.

"Usciti dalla Cavallerizza era importante in questa ventesima edizione sondare l'interessamento del pubblico a quella che sarà una zona che nel prossimo futuro ospiterà la sede fissa di Paratissima" spiega Matteo Scavetta, project manager di Paratissima. "Grazie a un'edizione dinamica, ricca di contenuti artistici, di performance e live talk che hanno animato non solo le due palazzine ma anche la manica commerciale di Snos possiamo ritenerci soddisfatti dell'affluenza e della risposta del territorio. È per noi un punto di arrivo ma allo stesso tempo di ripartenza che apre le porte ad un nuovo decennio di lavoro nell'innovazione e nello sviluppo per la promozione di artisti emergenti".

Sono oltre 350 gli artisti che, spaziando dalle arti visive alle nuove forme di espressione digitale, hanno presentato i propri lavori all'interno dell'ampio palinsesto della manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA