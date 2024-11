Due persone sono state portate per controlli in ospedale dopo l'incendio scoppiato la notte scorsa in un appartamento di Biella. Il rogo sarebbe partito sul balcone al secondo piano di una palazzina.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le fiamme erano già state domate da uno dei residenti, ma lui e un'altra persona sono comunque stati trasportati in ospedale. Sul posto è anche intervenuta la Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA