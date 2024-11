Flashback Art Fair, oltre 26.000 visitatori

Sono stati oltre 26.000 tra collezionisti, esperti e appassionati, i visitatori della dodicesima edizione di Flashback tutta l'arte è contemporanea, unica fiera dell'art week torinese che coniuga antico, moderno e contemporaneo. La manifestazione ha inoltre registrato ottimi risultati in termini di vendite.

Grazie alla presenza sempre più numerosa di espositori internazionali Flashback offre al pubblico l'occasione di vivere un'esperienza fra opere di epoche e stili differenti, dalle arti figurative alle installazioni e ai capolavori delle arti decorative: opere di maestri come Carracci, Hayez e Boccioni, lavori di artisti moderni come Balla, Casorati fino a contemporanei come Kounellis, Maria Lai, Wojciech Sadley, Arcangelo Sassolino.

Diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe e ospitata per il terzo anno negli spazi di Flashback Habitat in corso Giovanni Lanza 75 a Torino, la fiera ha nuovamente trovato casa nell'ex brefotrofio della Provincia di Torino che dal 2022 è divenuto un centro culturale attivo tutto l'anno grazie alla guida del direttore artistico Alessandro Bulgini.

"L'edizione di quest'anno - commenta la direzione della fiera - conferma Flashback Art Fair come una manifestazione capace di andare oltre il semplice evento fieristico: un appuntamento culturale in grado di suscitare emozioni, interrogativi e nuovi dialoghi, grazie alla presenza di opere museali di prestigio e a una proposta artistica di straordinaria qualità. Il nostro Habitat, che abitiamo grazie a Cassa Depositi e Prestiti e al Comune di Torino e che continuiamo a riqualificare con un lavoro costante, ha restituito alla città un magnifico spazio in cui l'arte entra in contatto con la quotidianità. Un hub sempre più amato che ospita progetti multidisciplinari e di interazione tra culture dove incontrarsi, discutere e far vibrare energie creative".



