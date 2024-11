Casiraghi, 'i numeri non indicano la qualità di una fiera'

"I numeri non sono rappresentativi della realtà. E inoltre, non sono un indicatore della qualità di una fiera". Lo afferma Roberto Casiraghi, fondatore insieme a Paola Rampini di The Others Art Fair, la fiera dedicata all'arte contemporanea emergente del panorama dell'Art Week Torinese, quest'anno nella sede Ilo. .

"Abbiamo riscontrato un soddisfacente incremento di visitatori - spiega Casiraghi - grazie a una splendida sede, capace di accogliere gli espositori e gli artisti all'interno di spazi che hanno incontrato un alto apprezzamento da parte del pubblico. Elemento che ci sembra invece molto più rilevante, è l'alta partecipazione di espositori stranieri, e anche di artisti internazionali all'interno di gallerie italiane, in grado di dare un senso e una visione compiuta e completa dell'arte contemporanea". La XIII edizione di The Others Fair nella giornata di domenica 3 novembre ha svelato tutti i nomi dei vincitori dei sei Premi, nazionali e internazionali, assegnati nel corso della tredicesima edizione della Fiera, tra cui quattro Premi di acquisizione e due di residenza.



