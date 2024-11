Sono in prognosi riservata l'uomo e la donna, marito e moglie, che ieri sono rimasti feriti in un'esplosione avvenuta in un'abitazione a Gravere (Torino), in Val di Susa, dopo una fuga di gas da una bombola, utilizzata per alimentare una stufa.

La coppia, lui di 61 e lei di 57 anni, è ricoverata all'ospedale Cto di Torino. L'uomo ha riportato ustioni su 70% del corpo, la donna 40%.



