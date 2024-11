Ennesimo colpo della banda dei bancomat nel Torinese

Ennesimo colpo della banda dei bancomat, questa notte, nel Torinese. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 4.30 a Lessolo, alle porte di Ivrea, in via Vittorio Veneto 37. Con l'ormai consolidata tecnica della marmotta hanno fatto esplodere il bancomat della filiale Unicredit, nel pieno centro storico del paese.

Da quantificare il bottino del colpo. L'esplosione ha provocato diversi danni strutturali all'edificio dove al piano terra si trova la filiale dell'Istituto di credito. In corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea.





