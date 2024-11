Controlli ad alto impatto, un arresto per spaccio a Torino

I carabinieri della compagnia Torino San Carlo, la scorsa notte in via Buniva, hanno arrestato un 24 enne del Gambia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina, quattro pastiglie di ecstasy e 70 euro, denaro contante probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso degli stessi controlli, estesi alle zone della movida torinese, è stata recuperata varia sostanza stupefacente.

In particolare, nascosta sotto la pavimentazione di un dehors, i militari dell'Arma hanno trovato alcuni grammi di marijuana e hashish. Complessivamente sono state controllate 54 persone, di cui 23 d'interesse operativo.



