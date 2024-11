Calcio: Toro, bara e manifesti choc contro Cairo al Filadelfia

La contestazione della piazza granata al presidente del Torino Urbano Cairo prosegue e in maniera macabra. Questa volta è apparsa una croce di cartone e una bara color nero con sopra un manifesto funebre fuori dal centro sportivo granata Filadelfia.

Come pubblicato in alcune immagini sulla pagina Facebook 'Comunicazioni Resistenti Granata 1906', all'esterno del quartier generale della squadra è stato esposta la bara con una targa: "Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. - Riposa in pena".

Sull'episodio indaga la digos. Nei giorni scorsi degli adesivi, non macabri, contro il presidente erano stati appiccicati sotto i portici di via Roma, nel cuore del centro di Torino.



