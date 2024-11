Calcio: Fc-Alessandria ricorda l'alluvione del 1994

Una maglia da calcio per ricordare che tra i luoghi di Alessandria devastati dall'alluvione del 6 novembre 1994 ci fu anche lo stadio 'Moccagatta'. La indosserà la Forza e Coraggio Alessandria (Girone D di Promozione) nella gara di domani, domenica 3 novembre, a Chieri contro il PSG. Sulla manica destra della casacca bianco-azzurra da trasferta - precisa la società in una nota - ci sarà la toppa commemorativa con uno scudetto che raffigura lo stadio alluvionato, sormontato da una croce rossa con il motto 'In cederran mai i lisandren in cederran'. Parole attribuite a Gagliaudo, il leggendario contadino che, con lo stratagemma della mucca ingrassata nonostante la carestia, salvò la città dall'assedio del Barbarossa. Sopra e sotto lo stemma la scritta 'Alluvione Alessandria' e le date '1994-2024'.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con Museo Grigio, associazione che cura la memoria storica dei Grigi.

Quella domenica di 30 anni fa al 'Mocca' era in programma la sfida di Serie C con il Bologna, ma le acque del Tanaro - che scorre a poche centinaia di metri dall'impianto - invasero terreno di gioco, spalti e spogliatoi. Andò perso anche tutto il materiale tecnico, custodito nella vicina sede di via Gentilini.

L'undici mandrogno tornò a giocare tra le mura amiche solo il 22 gennaio 1995, nella gara vinta in rimonta contro la Spal per 3-1.



