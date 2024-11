Artissima, tutti i vincitori degli 11 premi della 31/a edizione

Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea ha comunicato tutti i vincitori degli 11 premi e riconoscimenti assegnati nella trentunesima edizione. Quattro premi sono in collaborazione con aziende partner, due riconoscimenti a memoria di figure di spicco del mondo dell'arte e cinque supporti istituzionali ad artisti e gallerie promossi da fondazioni e istituzioni. Infine la seconda edizione di un fondo nato per supportare tre gallerie New Entries.

- PREMI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE.

Ha vinto il Premio Illy Present Future, assegnato al progetto ritenuto più interessante della sezione curata Present Future, dedicata alla scoperta di nuovi talenti, Angharad Williams presentata dalla galleria Fanta - Mln di Milano. Il Premio Vanni Occhiali #Artistroom è stato assegnato a Nicola Bizzarri presentato dalla galleria Fuocherello di Volvera (Torino); il Premio Tosetti Value per la fotografia a Rossella Biscotti presentata dalla galleria mor charpentier di Parigi e Bogotà; il Premio Orlane per l'Arte alla Galleria laveronica di Modica.

- RICONOSCIMENTI A MEMORIA DI FIGURE DI SPICCO DEL MONDO DELL'ARTE. Il Matteo Viglietta Award è stato assegnato a Francesca Cataldi, presentata dalla galleria Gramma_Epsilon di Atene; il Carol Rama Award a Belen Uriel presentata dalla galleria Galleria Madragoa di Lisbona.

- SUPPORTI ISTITUZIONALI AD ARTISTI E GALLERIE PROMOSSI DA FONDAZIONI E ISTITUZIONI. Il Premio Diana Bracco - Imprenditrici ad Arte è stato assegnato ad Agnieska Fąferek, galleria Eastcontemporary di Milano; il Premio Pista 500 della Pinacoteca Agnelli a Paul Pfeiffer presentato dalla galleria Thomas Dane di Londra e Napoli; il Premio "a occhi chiusi..." nato nel 2021 dalla collaborazione tra Artissima e Fondazione Merz a Monia Ben Hamouda presentata dalla galleria ChertLüdde di Berlino; Premio Ettore e Ines Fico a Daniele Di Girolamo presentato dalla galleria Traffic di Bergamo; il Premio Oelle - Mediterraneo Antico a Daniela Ortiz presentata dalla galleria laveronica di Modica.

- FONDO ARTISSIMA NEW ENTRIES. È stato assegnato alle gallerie Hatch di Parigi, Manus di Spalato e Zagabria, Matta di Milano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA