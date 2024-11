Al Polo del 900 di Torino Good morning America

Mercoledì 6 novembre dalle 5.30 alle 8.30 del mattino, al Polo del '900 di Torino, si terrà Good Morning America, l'evento organizzato dal Polo del '900 di Torino con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, il Master in Giornalismo Giorgio Bocca dell'Università di Torino, la collaborazione del quotidiano Avvenire e il patrocinio dell'Università di Torino. La redazione del Master in Giornalismo fornirà in diretta gli aggiornamenti sul voto Usa che verranno commentati da Marco Mariano, docente di Storia dell'America del Nord dell'Università di Torino, Marco Ferrando, direttore dei laboratori e delle testate del Master in Giornalismo Giorgio Bocca e da un ricco parterre di ospiti: Mario Del Pero, docente di Storia Internazionale al Sciences Po di Parigi, Franca Roncarolo, docente di Comunicazione Pubblica all'Università di Torino, Angela Napoletano, giornalista di Avvenire, Massimiliano Demata docente di linguistica inglese dell'Università di Torino e molti altri. Diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento di Culture, Politica e Società dalle 6 alle 8, ingresso libero fino a esaurimento posti dalle 5.30 alle 8.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA