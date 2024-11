Vie buie da mesi, sindaco Borgosesia fa esposto ai carabinieri

Alcune vie cittadine sono rimaste troppo tempo al buio, e per questo il sindaco fa un esposto ai carabinieri contro Enel. Succede a Borgosesia (Vercelli), dove l'amministrazione comunale decide di passare alle vie legali per trovare una soluzione al problema di illuminazione pubblica che affligge la città.

"Dal 1° luglio abbiamo sottoscritto la 'Convenzione Consip Luce 4' - spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio - che avrebbe dovuto migliorare la gestione delle luci in città, ma purtroppo già nel breve periodo abbiamo rilevato inefficienze". Le segnalazioni del Comune hanno riguardato, con particolare frequenza, problematiche in corso Vercelli, piazza Mazzini e piazza Don Ravelli: "Sono queste le zone dove il problema di illuminazione si ravvisa con maggiore frequenza - dice il sindaco -, e la mia preoccupazione è che il buio possa avere effetti negativi sulla sicurezza stradale e rischi di favorire la microcriminalità. Avrei preferito che l'Enel rispettasse il contratto, ma a questo punto mi rivolgo ai carabinieri, certo che l'esposto a loro presentato sortirà l'effetto desiderato di restituire ai borgosesiani una città illuminata".



