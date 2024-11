Spaccio di droga, tre persone denunciate nel Torinese

I carabinieri di Castellamonte hanno denunciato a piede libero per spaccio di droga un 38enne di Cintano, nel Torinese, che nel giardino di casa coltivava piante di canapa indiana, alcune alte due metri. Recuperate dai militari dell'Arma, nel giardino dell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sei piante, un panetto di 60 grammi di hashish e ulteriori 70 grammi di marijuana essiccata e pronta alla vendita.

Nel corso dell'ultima settimana i carabinieri della compagnia di Ivrea, sempre in materia di stupefacenti, hanno denunciato anche una 38enne di Burolo, trovata in possesso di alcuni grammi di ecstasy, cocaina e ketamina, e un 28enne di Cascinette, poi sottoposto agli arresti domiciliari dalla procura di Ivrea, trovato con 200 grammi di marijuana suddivisa in dosi.



