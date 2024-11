Premio Liedholm 2024 al presidente dell'Inter Marotta

Il Premio Nils Liedholm 2024 sarà assegnato a Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter. Il dirigente nerazzurro lo ritirerà alle Cantine di Villa Boemia a Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria, martedì 12 novembre.

Saranno premiati anche la pluricampionessa di sci di fondo Stefania Belmondo per la sezione 'Woman' e gli ex cestisti Bruno Cerella e Tommaso Marino per lo speciale 'Basket'. Quest'ultimo è dedicato a Fabio Bellinaso, uno degli ideatori del premio, ex sindaco di Cuccaro Monferrato (Alessandria), scomparso a 57 anni il 25 febbraio 2023.

Cuccaro è il paese che il 'Barone' aveva scelto come buen retiro e dove aveva fondato l'omonima azienda vitivinicola.





