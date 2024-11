Fondazione per l'arte Crt, nuove acquisizioni ad Artissima

Anche quest'anno la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt conferma di credere alle proposte delle gallerie presenti ad Artissima acquisendo 10 opere realizzate da 5 artiste e artisti, destinate come sempre alla fruizione pubblica: importanti lavori di Sara Enrico, Chiara Fumai e Zhanna Kadyrova confluiranno nella collezione permanente del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, mentre le opere di Guglielmo Castelli e Chantal Joffe andranno nelle sale della Gam di Torino. Da quasi 25 anni, la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt è uno dei partner principali della fiera di Artissima, che sostiene attraverso differenti contributi, il più rilevante riferibile alla campagna acquisizioni. Per questa edizione 2024, la Fondazione ha deciso di incrementare lo storico fondo destinato alle acquisizioni portandolo dai 200.000 euro dello scorso anno a 280.000 euro, investiti nell'acquisto di opere per un valore commerciale di 400.500 euro. Si tratta del budget più alto degli ultimi 12 anni per quanto riguarda le acquisizioni effettuate nell'ambito della fiera torinese. "Lo stanziamento è il più elevato degli ultimi 12 anni, un segno del nostro impegno e una conferma del sostegno che la Fondazione assicura storicamente alla fiera. Le opere acquisite sono state scelte attraverso un accurato processo di selezione, operato dal prestigioso e autorevole Comitato scientifico della Fondazione, in sinergia con i direttori e i capo curatori del Castello di Rivoli e della Gam. Le opere sono destinate ai due musei, allo scopo di arricchire le loro collezioni in coerenza con le rispettive strategie e programmazioni" commenta Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione per l'Arte Crt. La Fondazione sostiene le gallerie e le artiste e gli artisti presenti in fiera attraverso l'acquisizione di opere, alimentando così una estesa collezione di lavori di arte contemporanea, oggi tra le più prestigiose: oltre 930 opere che spaziano dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dalle grandi installazioni agli Nft, realizzate da circa 380 artisti - per un investimento complessivo di oltre 41,5 milioni di euro.



