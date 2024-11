Corteo a Torino dei centri sociali contro la riapertura del Cpr

Alcune centinaia di persone si sono ritrovate oggi pomeriggio a Torino, in piazza Robilant, nel quartiere Borgo San Paolo, per protestare contro la possibile riapertura del centro di permanenza per il rimpatrio, di corso Brunelleschi. Il Cpr nella primavera del 2023 era stato chiuso, dopo le proteste al suo interno da parte dei migranti.

La manifestazione è organizzata dal centro sociale occupato e autogestito Gabrio. "Un anno e mezzo fa, all'incirca, il Cpr di corso Brunelleschi veniva distrutto dalla rabbia dei reclusi, rendendo materialmente più fragile un tassello della macchina delle espulsioni nostrane", dicono gli organizzatori.

In testa al corteo, che percorrerà le strade del quartiere, c'è uno striscione che recita: "I Cpr bruciano ancora, contro il razzismo di Stato e i suoi complici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA