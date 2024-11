Carabiniera salva ragazza sul cornicione di un palazzo

Era salita sul cornicione di un palazzo, minacciando di buttarsi di sotto, ma è stata salvata da una carabiniera, intervenuta sul posto e che l'ha convinta a scendere. È accaduto questa mattina a Bardonecchia, nel Torinese, in alta Val di Susa.

Le protagoniste della storia sono una studentessa diciottenne e una militare dell'Arma, di 29 anni, intervenuta dopo la segnalazione alle forze dell'ordine da parte delle persone che stavano osservando la scena dalla strada.

Sul posto sono giunti polizia e carabinieri: la donna è quindi salita al piano dove si trovava la ragazza e ha iniziato a dialogare con la studentessa in lacrime, convincendola a spostarsi in una posizione di sicurezza. Il dialogo è proseguito fino a quando la studentessa è scesa ed è stata accompagnata all'ospedale di Rivoli, dove è stata giudicata in buone condizioni.



