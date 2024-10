The Others Art Fair all'Ilo, l'arte come viaggio

Apre fino al 3 novembre nella sede del Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo a Torino, che ben rappresenta il suo volto internazionale e il suo nomadismo, The Others Art Fair, la fiera che intercetta il linguaggio delle nuove generazioni e dà voce ai talenti emergenti. Sono 50 gli espositori provenienti dall'Italia e dall'estero, Paesi come Argentina, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Spagna e Perù. "La fiera si sta evolvendo, sta diventando sempre più grande. E' necessario capire se possiamo finirla con il nomadismo e trovare una sede stabile", afferma Roberto Casiraghi, ideatore di The Others.

Tra i progetti speciali c'è quello sul mondo del design con "Creative soul" di Mario Cucinella, per la prima volta ospite a The Others. Architetto e designer italiano di fama internazionale, esporrà in fiera oggetti che spogliati della funzionalità ne mostrano l'anima creativa raccontandosi come opere d'arte. Un altro progetto speciale è quello della Katarzyna Kozyra Foundation, fondazione senza fini di lucro, nata per sostenere le artiste dell'Europa Centrale e Orientale: a The Others Art Fair presenta un progetto che esplora temi di identità femminile, memoria e storytelling attraverso le opere delle artiste del progetto Friends e della piattaforma Secondary Archive. Sarà presentato inoltre il libro 'Adriatico. Mare d'inverno'. Ricco il programma collaterale con Live Performance, come quelle degli studenti dell'Accademia di Belle Arti e Design di Bratislava e dell'Accademia di Belle Arti di Vienn, e Arena Talk. Sette i premi: nazionali e internazionali, di cui 4 di acquisizione e 3 di residenza- Il tema del viaggio è il fil rouge di questa edizione. Ci sarà a The Others un grande tavolo con un planisfero muto con tutti gli Stati senza nomi, con le spillette con le bandiere: "sarà divertente cercare di vedere il livello di ignoranza, ma è un gioco anche per i bambini", commenta Casiraghi. Per i visitatori ci sarà n servizio gratuito continuativo di navette fino alla metropolitana.



