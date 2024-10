Stellantis, prodotti accolti bene da Citroen C3 ad Alfa Junior

Stellantis prevede di lanciare complessivamente circa 20 nuovi modelli nel 2024. Tre sono stati lanciati nel terzo trimestre. Quest'anno in Europa Stellantis avrà un'offerta di 40 modelli elettrici Bev, la maggior parte dei quali costruiti sulle piattaforme innovative e flessibili multienergy.

"L'accoglienza per i nuovi prodotti è stata molto positiva, con ordini per più di 50.000 unità per la nuova Citroen C3, circa 75.000 unità per la nuova Peugeot 3008 e oltre 200 concessionari pronti per il lancio europeo di Leapmotor" spiega l'azienda. L'Alfa Romeo Junior, la nuova compatta di Alfa Romeo nel segmento B del mercato europeo, offerta con la più ampia gamma di motorizzazioni, ha già raccolto più di 10.000 ordini.

La prossima ondata di lanci di prodotti in America - spiega Stellantis - prenderà il via a breve con la Dodge Charger Daytona completamente elettrica, la Jeep Wagoneer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA