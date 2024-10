Oltretempo, i talenti dello Ied reinventano i gioielli Damiani

Un omaggio alla Maison di alta gioielleria, nell'anno del suo centenario, attraverso lo sguardo dei giovani talenti del design. E' la mostra Oltretempo, nella cornice delle Gallerie d'Italia di Torino. Otto progetti di tesi danno vita a una installazione dove i gioielli reinterpretano in chiave contemporanea i valori e l'eccellenza artigianale del brand Damiani. La collaborazione tra Ied Torino e Damiani ha previsto un anno di intenso lavoro congiunto dove gli studenti, guidati dalla coordinatrice Daniela Bulgarelli insieme al relatore di tesi e designer Samuele Armellin, hanno potuto esplorare e approfondire l'identità stilistica e produttiva dell'azienda, ma anche le potenzialità e le sfide del settore nel prossimo decennio, con l'obiettivo di rispondere a una domanda: come si evolverà domani il gioiello Damiani? "Siamo molto felici di aver preso parte a questa collaborazione con Ied Torino. In questi cento anni, tre generazioni della nostra famiglia si sono succedute con un unico obiettivo nel cuore: custodire, proteggere e tramandare un patrimonio inestimabile di esperienze e savoir-faire. Un'eredità e una tradizione che vogliamo proiettare al futuro. Ormai da diversi anni investiamo anche in modo diretto nella formazione dei nuovi talenti, attraverso la Damiani Academy, che è nata con lo scopo di fornire gratuitamente una formazione sul campo a tutti coloro che hanno la passione per il gioiello", commenta Giorgio Grassi Damiani, vicepresidente del Gruppo Damiani.

"Lavorare con Damiani è stata un'opportunità eccezionale per i nostri studenti. Confrontare le loro idee innovative con la maestria artigianale di una Maison che rappresenta l'eccellenza è un'esperienza formativa di grande valore" spiega Paola Zini, direttrice dello Ied Torino.



