La piazza a Matilde Lorenzi, 'ciao Mati'

"A tutti i ragazzi dico che dovete volervi bene. Voler bene a voi stessi per dare un futuro a tutti gli altri". Lo ha detto la madre di Matilde Lorenzi, Elena, dopo i funerali della figlia, sciatrice 19enne, promessa dello sci italiano deceduta in un incidente mentre si stava allenando sui ghiacciai della Val Senales.

La donna, in lacrime, ha pronunciato queste parole ad alta voce, tra gli applausi, davanti al carro funebre, che accompagnerà il feretro della figlia al cimitero di Valgioie, a pochi chilometri da Giaveno, nel Torinese, dove si sono svolti i funerali di Matilde. "Ciao Mati" hanno urlato dalla piazza.





