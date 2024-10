GammaDonna, gran finale il 4 novembre alla Nuvola Lavazza

GammaDonna torna a Torino per il ventesimo anniversario, portando sul palco i temi della cultura d'impresa rigenerativa e le sei straordinarie storie, accomunate dall'impegno verso sostenibilità e impatto, delle imprenditrici finaliste che si contenderanno il Premio per l'innovatrice dell'anno. La finale si terrà il 4 novembre nella Centrale presso Nuvola Lavazza, con un evento aperto al pubblico interamente dedicato alla valorizzazione del talento imprenditoriale di donne e giovani come leva fondamentale per lo sviluppo socio-economico e come acceleratore di un mondo più sostenibile.

Si contenderanno il premio sei imprenditrici, che hanno fatto della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica i valori portanti della propria visione aziendale, si contenderanno il Premio GammaDonna, il Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center, il Giuliana Bertin Communication Award, e la Menzione per l'impatto sociale del Cottino Social Impact Campus. L'evento è inserito nel calendario di Torino Capitale Cultura d'Impresa 2024, con il contributo della Camera di commercio di Torino, e il patrocinio di Commissione europea, Regione Piemonte, Città di Torino e G7-Women7. I lavori avranno inizio alle 17 con le interviste alle 6 innovatrici finaliste.



