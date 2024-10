Galà dei Germana Erba's Talents al teatro Colosseo

Va in scena venerdì 8 novembre alle 20.30 al Teatro Colosseo di Torino il Galà dei Germana Erba's Talents (G.E.T.), una serata di musical, danza e teatro. Sul palco 130 giovani danzatori-cantanti-attori impegnati in un repertorio che spazia dal balletto classico alla prosa, da quadri coreografici e canori tratti da celebri musical alla danza contemporanea.

Una kermesse che vuol essere uno sguardo sulla fucina artistica torinese che esporta talenti in tutto il mondo, com'è successo per tanti componenti dei Germana Erba's Talents che da Torino hanno spiccato il volo andando alla conquista dei palcoscenici internazionali. Chiaro esempio sono i Guest ospiti della serata Laura Boltri, Davide Vittorino, Elia Tedesco, Stefano Fiorillo, Sara Burzio e Rosario Farò, artisti diplomati e qualificati nel solco del progetto formativo di Germana Erba.

Laura Boltri e Davide Vittorino saranno i primi ballerini del nuovo allestimento del capolavoro ballettistico Coppelia, mentre Elia Tedesco e Stefano Fiorillo interpreteranno un dialogo comico dal capolavoro plautino Il soldato fanfarone; Sara Burzio farà vivere una pagina di Sartre e Rosario Farò, insieme a Wendi Grandinetti, canterà il suo ultimo successo Tu nun me bast' maje.

Lo spettacolo è firmato dai docenti, coreografi e registi, Niurka De Saa, Gianni Mancini, Laura Boltri, Laura Fonte, Silvia Iannoli, Luciano Caratto, Stefano Fiorillo, Elia Tedesco e dai vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta, presidente della Fondazione Germana Erba, con il coordinamento di Gian Mesturino, preside e curatore artistico insieme a Girolamo Angione del Liceo Germana Erba. L'incasso verrà destinato a borse di studio per gli allievi meritevoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA