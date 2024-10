Francesco Bagnaia Torinese dell'Anno 2024

Francesco Bagnaia, campione italiano di motociclismo. è il Torinese dell'Anno 2024. Lo ha deliberato la Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Dario Gallina- Torinese di nascita, classe 1997, Francesco Bagnaia è tra i più forti piloti di MotoGp della storia. Tre volte campione del mondo, attualmente in gara per la conquista del quarto titolo nel Mondiale che si concluderà il 17 novembre a Valencia. In carriera è stato Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo Moto2 nel 2018 con 8 vittorie e 12 podi. Con l'approdo in Motomondiale nel Ducati Lenovo Team vince due mondiali consecutivi. Campione dentro e fuori dal circuito di gara, dimostra un legame autentico con la città di Chivasso, lasciata a 16 anni per trasferirsi nelle Marche. Ritorna spesso nel Torinese per iniziative anche benefiche.

Questa la motivazione del riconoscimento: "Per aver fatto rientrare il Torinese nell'olimpo dei luoghi natali di grandi campioni della velocità grazie alle sue vittorie e per rappresentare, soprattutto per le giovani generazioni, un esempio di passione, tenacia e gestione della popolarità senza clamori, rimanendo legato al territorio di origine a cui dedica, con particolare sensibilità, gesti solidali concreti e molteplici occasioni di incontro".

La cerimonia si terrà la mattina di domenica 1 dicembre 2024, in concomitanza con il 72esimo "Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico" e la decima edizione dei "Diplomati eccellenti tecnici e professionali", conferiti dall'ente camerale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA