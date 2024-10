Enologia, istituita la borsa di studio Domenico Ravizza

Una borsa di studio alla memoria del vigneron Domenico Ravizza, primo presidente e socio cofondatore del Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese (Alessandria) è stata istituita su proposta del socio Roberto Dealessi (Azienda Agricola San Sebastiano) e accolta con favore dall'intero cda, presieduto da Claudio Coppo.

Sarà assegnata a uno o più studenti del quarto anno dell'indirizzo di Viticoltura ed Enologia dell'istituto Luparia di San Martino di Rosignano. Può concorrere chi si è distinto per meriti scolastici e impegno nel sociale. Consegna a fine maggio 2025.

"Questa Borsa è un modo per mantenere viva la vibrante memoria di Domenico, Dom per gli amici, uomo - commenta Coppo - di grande lungimiranza e visione. Seppe intuire i cambiamenti epocali della viticoltura e dell'enologia, applicandoli nella storica azienda rosignanese Vicara. Senza dimenticare il suo ritenere fondamentale l'investimento di tempo, attenzioni e risorse verso le nuove generazioni, affinché con la loro innata capacità di osare potessero prendere in mano il timone della viticoltura monferrina".

Figlio d'arte, Ravizza ha condotto l'azienda di famiglia avviata dal nonno - anche lui Domenico - nel 1922 e proseguita dal padre Giuseppe. Formatosi alla Scuola enologica di Alba (Cuneo), Dom nella carriera enoica ha collezionato numerose etichette premiate, in particolare quelle del Grignolino, suo vitigno del cuore. Con i cugini e la sorella Laura - soci dell'Associazione Madonna delle Grazie - nel settembre 2017 ha fatto realizzare la Big Bench Rosso Grignolino, sistemata tra le sue vigne.



