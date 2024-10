Casiraghi, 'troppe fiere nomadi, concentriamole al Lingotto'

"A Torino ci sono troppe fiere nomadi, perché non le concentriamo in un unico luogo magari al Lingotto, dove già Artissima ha la sua sede?". A lanciare la proposta è Roberto Casiraghi, ideatore trent'anni fa di Artissima e oggi patron di The Others Art Fair che, dopo Torino Esposizione, ha trovato una nuova temporanea location nella sede dell'Ilo.

"Il nomadismo è stata la nostra anima dominante spiega Casiraghi - ma ora vorremmo trovare una sede stabile anche perché ogni volta dobbiamo vendere prima la location e poi il progetto, Vista l'importanza che ha assunto la settimana dell'arte sarebbe la cosa migliore. raggruppare fiere come The Others e Paratissima in un unico posto. Questo faciliterebbe gli spostamenti permettendo un accesso più facile al pubblico, i taxi non si trovano. Naturalmente ci sarebbe un problema di costi molto rilevanti"..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA