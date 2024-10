Blake e la sua epoca. Viaggi nel tempo del sogno a Venaria

La Reggia di Venaria, in collaborazione con la Tate Uk, ospita la mostra Blake e la sua epoca. Viaggi nel tempo del sogno, con una significativa selezione di 112 opere provenienti dalla Tate. La mostra, a cura di Alice Insley, offre l'occasione di ammirare fino al 2 febbraio 2025 capolavori autentici di William Blake, uno dei più celebri artisti romantici britannici. e di alcuni fra gli artisti che più lo hanno ispirato, tra cui Heinrich Füssli, Benjamin West e John Hamilton Mortimer.

William Blake (1757-1827) è un personaggio di spicco dell'arte e della letteratura inglese. Ignorato quando era in vita, le sue opere visionarie in pittura, stampa e acquerello hanno ispirato intere generazioni e sono ora riconosciute come contributo unico alla cultura mondiale. Dalle incisioni ai dipinti, passando per i disegni, le opere esposte esplorano i temi ricorrenti nella produzione di Blake: la religione, la politica, la natura e, soprattutto, il sogno come dimensione creativa e fonte di ispirazione. Al centro delle sue opere Incantesimi, Creature fantastiche, Orrore e Pericolo, Il Gotico, Uno sguardo romantico al Passato, Satana e gli Inferi.



