Al Pav prima personale in Italia dell'ecuadoregno Balseca

Venerdì 1 novembre al Pav Parco Arte Vivente, nella cornice di Artissima, prima mostra personale in Italia dell'artista ecuadoregno Adrián Balseca (1989) a cura di Marco Scotini. La mostra indaga il ruolo dell'essere umano come agente nell'ecosistema ponendo una lente sui rapporti tra economia, ecologia e memoria, così come sulle dinamiche di potere legate all'estrattivismo e allo sfruttamento della natura.

Operando attraverso una varietà di narrazioni che combinano fatti reali, archivi storici, etno-fiction e memoria Adrián Balseca presenta in mostra una serie di progetti, realizzati nell'arco degli ultimi dieci anni, che si concentrano sulle storie locali del suo paese d'origine. Nel 2008, con l'entrata in vigore dell'Articolo 71, l'Ecuador è stato il primo Paese al mondo a riconoscere a livello costituzionale la natura come soggetto di diritti.



