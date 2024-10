Universiadi di Torino 2025 portano 260 nuovi alberi

Le Universiadi portano in città 260 Nuovi alberi. Sono stati messi a dimora oggi nel parco Colonnetti, con il coinvolgimento di 120 studenti di 5 classi dell'istituto comprensivo Cairoli, per la creazione del 'bosco diffuso' che sta nascendo nell'ambito del progetto BoscoTo25, che rientra nel programma dedicato alle scuole del comitato organizzatore dei Giochi Torino 2025 Fisu World University Games. Quello di oggi è stato l'ultimo appuntamento del progetto che ha l'obiettivo di realizzare un 'bosco diffuso' nei comuni sede di gara.

"Attraverso l'entusiasmo e l'impegno di questi giovani studenti e grazie al comitato Torino 2025 oggi facciamo un passo importante per rendere ancora più verde uno dei parchi torinesi più belli e ricchi di alberi", hanno detto gli assessori comunali all'Istruzione e al Verde, Carlotta Salerno e Francesco Tresso", sottolineando che "Bosco To25 non è solo un progetto che regala nuovi alberi alla città, è un modo per sensibilizzare le scuole sull'importanza della biodiversità e della cura del territorio".

"Lasciare un segno di valore, un'eredità condivisa e continuativa, che porti benessere a tutta la comunità è il significato profondo che il comitato dà al Progetto Scuole - ha aggiunto il presidente Alessandro Sciretti -, facendo comprendere l'importanza della sostenibilità ambientale e della tutela delle aree verdi del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA