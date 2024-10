Una folla al rosario per Matilde Lorenzi a Giaveno

Una folla ha riempito il piazzale della chiesa di San Lorenzo, in centro a Giaveno, già prima del rosario per Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice piemontese della Nazionale juniores, morta in allenamento in Alto Adige. La chiesa si è riempita tutta, con le navate laterali piene anche di gente in piedi. Gli abbracci ai parenti dell'atleta, mamma Elena, papà Adolfo, i fratelli Matteo, Giosuè e Lucrezia, insieme alla nonna materna, Rosina, hanno riempito il silenzio per oltre un quarto d'ora prima della funzione.

"Ogni parola di fronte alla morte è inutile, soprattutto - ha sottolineato il parroco - quando accade per una giovane, come per Matilde. Toglie la voglia di vivere. Stasera allora proveremo a fare silenzio, per trovare uno spiraglio di luce che è la fede, quindi la vita, soprattutto la vita eterna".



