Treni aeroporto Torino, pendolari chiedono servizio migliore

Audizione in Regione, questa mattina, per i comitati pendolari delle linee ferroviarie Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri, Sfm4 Ciriè-Aeroporto-Torino-Alba e Sfm7 Ciriè-Aeroporto-Torino-Fossano. E' arrivata la richiesta unanime ad intervenire per migliorare la qualità del trasporto.

Sulle linee per l'aeroporto di Caselle e Ciriè, in particolare, a distanza di soli otto mesi dall'apertura, i pendolari hanno rilevato quotidianamente alte percentuali di ritardi, corse cancellate o limitate. "Un quadro mortificante che mette a rischio non solo la mobilità dei pendolari, ma anche quella dei turisti", sottolineano i consiglieri regionali del Pd, Alberto Avetta, Monica Canalis e Nadia Conticelli. "Gli interventi più urgenti sono legati all'infrastruttura, al vetusto materiale rotabile, all'organizzazione di orari e tempi di percorrenza, alla revisione degli abbonamenti e all'eliminazione delle barriere architettoniche - spiegano gli esponenti Dem - chiediamo alla Giunta Cirio di non far cadere nel vuoto questo grido di allarme: il collegamento con l'aeroporto non può essere gravato da queste inefficienze".





