Tre piani per l'artista Salvo alla Pinacoteca Agnelli

'Arrivare in tempo', il titolo della mostra dedicata a Salvo, allestita alla Pinacoteca Agnelli, si riferisce a un aneddoto: dopo un piccolo tamponamento in macchina da lui causato, l'artista si scusò dicendo che cercava di arrivare in tempo per vedere il tramonto.

E proprio i tramonti sono uno dei temi cari all'artista.

Aperta da venerdì 1 novembre fino a domenica 25 maggio 2025, l'esposizione, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti, in collaborazione con l'Archivio Salvo, è la più grande mostra dedicata all'artista dopo la sua morte nel 2015.

Un percorso retrospettivo, suddiviso in otto capitoli, che occupa tutti i tre piani della Pinacoteca. Ogni sala è dedicata a un tema che ha connotato la ricerca dell'artista. La visita è stata immaginata come una passeggiata che parte dallo studio di Salvo per uscire nella città. Si incontra la sezione dedicata ai bar, con i famosi giocatori di flipper che Salvo amava fare negli anni '80, poi le strade con i lampioni fino alle periferie con le fabbriche e i porti. Si attraversano anche zone con le rovine, incontrando minareti, fino al mare, con una suggestiva sala dedicata ai Notturni.

Da venerdì 1 novembre, in contemporanea con Artissima e con l'art week torinese, la Pista 500, il progetto artistico sulla pista di collaudo delle automobili Fiat sul tetto del Lingotto, accoglierà due nuove installazioni di Monica Bonvicini e Chalisée Naamani, vincitrice del Premio Pista 500 annunciato durante Artissima 2023 e che tornerà quest'anno nella sua seconda edizione.



