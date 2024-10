Riapre l'ostello di Cicogna, nel parco nazionale della Valgrande

Dopo quasi dieci mesi di chiusura, giovedì 31 ottobre riaprirà l'ostello di Cicogna, frazione del comune di Cossogno (Verbano-Cusio-Ossola), nel Parco nazionale Valgrande. La struttura era chiusa dal 17 gennaio, quando era scaduta la concessione per la gestione. A occuparsi dell'ostello sarà Massimo Dellavecchia, che già gestiva il rifugio prima della chiusura.

"Siamo molto contenti che l'ostello possa riaprire dopo tutto il lavoro svolto a livello burocratico per la nuova gara per l'affidamento della gestione. In tanti ci chiedevano informazioni circa la riapertura e noi eravamo al lavoro per farlo. Purtroppo le procedure sono sempre più complesse e ci è voluto tanto sforzo per chiudere questa procedura" spiega il presidente del parco, Luigi Spadone.

"Crediamo nell'importanza strategica dell'ostello di Cicogna per garantire la fruibilità del Parco. È un appoggio per tutti gli escursionisti che vogliono vivere l'avventura della Val Grande".

"Ho lavorato senza sosta non appena ho ricevuto la conferma di essermi aggiudicato la gara per la gestione dell'ostello - aggiunge Dellavecchia - Stiamo facendo tutto ciò che serve per offrire il meglio ai nostri visitatori".



