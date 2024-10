Regione Piemonte, 1 milione per l'acquisto di 28 nuovi scuolabus

La giunta regionale del Piemonte ha approvato un finanziamento di oltre un milione di euro per l'acquisto di ventotto nuovi scuolabus, destinati al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo.

Obiettivi, come viene evidenziato in una nota, sono "la modernizzazione e la sicurezza del servizio di trasporto scolastico nella regione".

"Investire nei mezzi di trasporto - hanno sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l'assessore alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile e Trasporti, Marco Gabusi - significa investire nel futuro dei nostri giovani ragazzi. Questi nuovi scuolabus non solo garantiranno viaggi più sicuri, ma contribuiranno anche a una mobilità più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la qualità dell'aria nelle nostre città".

L'acquisto "è stato uno sforzo importante, non previsto, che abbiamo voluto compiere per rispondere alle necessità delle famiglie piemontesi e migliorare la qualità del trasporto scolastico" ha aggiunto Gabusi. Il finanziamento è parte di un programma più ampio volto a migliorare la qualità dei servizi pubblici e a promuovere la sostenibilità nei trasporti.

I comuni finanziati, che riceveranno un contributo di circa 40.000 euro ciascuno, sono Alto Sermenza, Quarona, Varallo e Villata in provincia di Vercelli, Armeno, Boca, Meina, Pogno e San Maurizio D'Opaglio in provincia di Novara, Bassignana, Cassano Spinola e Villanova Monferrato in provincia di Alessandria, Castell'Alfero e San Damiano d'Asti in provincia di Asti, Crevoladossola, Ornavasso e Varzo in provincia del Verbano Cusio Ossola, Envie, Pianfei, Pontechianale e Roccavione in provincia di Cuneo, Lessona, Quaregna Cerreto e Salussola in provincia di Biella, Locana, San Carlo Canavese, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e Villarbasse in provincia di Torino.





