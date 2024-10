Paratissima, la fiera d'arte contemporanea per i giovani talenti

Paratissima, la fiera d'arte contemporanea dedicata ai giovani talenti e uno degli eventi di spicco del calendario dell'Art Week torinese, festeggia i 20 anni con un'edizione speciale dal 31 ottobre al 3 novembre presso la nuova sede, negli Uffici Snos di corso Mortara. "Paratissima Venti è un'edizione che funge da cerniera tra il passato e quello che sarà il futuro dell'evento. Quest'anno trova casa in una location nuova che ci ha permesso di lavorare su modalità progettuali molto stimolanti, che valorizzano appieno tutti i contenuti presenti" hanno spiegato Andrea Schiavo e Lorenzo Germak, rispettivamente presidente e ceo di Paratissima,.

"L'arte contemporanea è senza dubbio una delle vocazioni di Torino, uno dei tratti distintivi della sua vita culturale, che vogliamo continuare a supportare e rafforzare. In questa cornice realtà come Paratissima, che festeggia l'importante traguardo del ventennale, rappresentano un'eccellenza e un motivo d'orgoglio per la città" ha sottolineato ll sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, presente all'inaugurazione. Il sindaco ha ricordato che "l'amministrazione comunale, grazie anche all'impegno della vicesindaca Michela Favaro, ha supportato la ricerca della nuova sede".

Paratissima apre ufficialmente al pubblico da domani, giovedì 31 ottobre fino a domenica 3 novembre con le opere di più di 350 artisti che spaziano dalle arti visive alle nuove forme di espressione digitale, per offrire al pubblico un'esperienza immersiva e coinvolgente. Paratissima Venti non racchiude in sé solo la tradizionale forma fieristica, ma anche attività rivolte al pubblico come il palinsesto Live che accompagnerà il pubblico per tutta la durata della manifestazione: più di 30 appuntamenti tra arte, architettura, nuove tecnologie, società e attualità, musica e performance, il cui ingresso è libero e non richiede il ticket d'ingresso di Paratissima.



