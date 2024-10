I vincitori di GugArt3, il bando per giovani artisti di Gobino

Marta Ciolkowska con l'installazione sensoriale "Whispering The Future" che invita a riflettere sulla sostenibilità e sulle condizioni lavorative nel mondo del cacao; Lorenzo Gnata, con "Sogno di polvere, fango, inchiostro", un nastro di tulle sospeso con parole in 3D; un'opera che interpreta la storia della famiglia Gobino e la tradizione cioccolatiera; Chiara Nicoletti che, attraverso "Mano a mano", esplora il valore della manualità con un'opera collettiva, realizzata insieme ai dipendenti della cioccolateria. Sono i vincitori per la categoria Arti Visive di GugArt, bando culturale dedicato ad artisti emergenti di Guido Gobino peri 60 anni dell'azienda.

Le opere saranno esposte fino al 2 novembre, dalle 16:30 alle 19:30, con ingresso libero. La mostra è stata inaugurata alla presenza di Guido e Pietro Gobino e dei giurati Damir Ivic (Musica), Nicola Lagioia (Scrittura, in collegamento) e Marinella Senatore (Arti Visive).

Per la categoria Musica, il trio composto da Edmondo Annoni (tromba, sound design), Camilla Battaglia (voce processata) e Francesca Remigi (batteria, elettronica) ha stabi-lito anticipatamente di competere in gruppo, realizzando la performance dal titolo "Viaggio di una fava di cacao". Composto da tre movimenti sonori ispirati alla filiera del cioccolato, il brano offre un'esperienza immersiva tra jazz, ambient e field recording, evocando profumi e atmosfere della cioccolateria.

Infine, per la categoria Scrittura la vincitrice è l'irpina Michela Iannella, con il racconto "Per finta" che evoca la magia dei ricordi d'infanzia nella cioccolateria del nonno di Pietro, Beppe.



