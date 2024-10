Dalla Valpolicella un mini tour per promuovere 60 anni del Gioè

Un piccolo tour in Italia per festeggiare e promuovere i 60 anni del Gioè, l'Amarone della Valpolicella che nasce nei 3 ettari del vigneto storico di Santa Sofia, la rinomata e pluripremiata azienda ospitata in una villa palladiana divenuta un tempio del vino, nella frazione Pedemonte di San Pietro in Cariano (Verona).

In questi giorni il Gioè è stato presentato a Torino da Luciano Begnoni, che con il padre conduce un'azienda estesa su 78 ettari, da 750mila bottiglie all'anno, quasi l'80% destinate all'export, in 75 Paesi del mondo, attraverso una rete di 120 importatori e 70 agenti per la distribuzione.

Nel futuro prossimo di Santa Sofia c'è una nuova cantina, su un terreno acquisito 10 anni fa, ormai non più tanto lontana dal giorno dell'apertura dopo il superamento di non poche difficoltà burocratiche. Avrà 70 locali, il più grande come l'attuale cantina di oggi - ha spiegato Lorenzo Begnoni, che da giovane era astemio ed ha cominciato a conoscere e apprezzare il vino nell'azienda rilevata dalla sua famiglia nel 1967.

"La nuova cantina - ha spiegato - era un sogno di mio papà e di mia sorella Patrizia, che è mancata 10 anni fa, l'obiettivo di una vita spesa nel mondo del vino".



