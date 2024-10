Biomonitoraggio Pfas, Riboldi guida la task force regionale

E' direttamente l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi a guidare la task force sui Pfas (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate), presentata nella serata del 29 ottobre all'Auditorium Marengo di Alessandria. Il gruppo di esperti valuterà le attività di monitoraggio; collaborerà con i cittadini e le associazioni; definirà i percorsi diagnostico-terapeutici per le persone maggiormente esposti a queste sostanze. Sono coinvolti primari e istituti di ricerca e cura di carattere internazionale.

Sarà il motore della seconda fase del biomonitoraggio che dovrebbe iniziare prima del 15 novembre e per il quale sarà messo a disposizione un mezzo mobile. Sui tempi di chiusura delle attività non si possono dare date, perché dipendono dai risultati dei primi campioni.

"L'attenzione della Regione Piemonte sul problema dei Pfas - sottolinea Riboldi - rimane altissima, perché lo sviluppo economico e la produzione industriale devono essere necessariamente compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini".



