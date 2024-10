Asta benefica alle Gallerie d'Italia, 35mila euro per Candiolo

Una racchetta da tennis e le scarpe autografate dal numero uno del mondo Jannik Sinner, la racchetta della campionessa italiana Jasmine Paolini, e altri cimeli sportivi e artistici, messi all'asta, in una serata di beneficenza con cena di gala, alle Gallerie d'Italia di Torino, hanno permesso di raccogliere 35mila a favore delle attività di cura e di ricerca dell'Istituto di Candiolo-Irccs.

La serata, seconda edizione della 'Pink Charity Dinner', è stata organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in collaborazione con il Rotary Club Torino Lagrange, a favore della ricerca sui tumori femminili. Il ricavato finanzierà l'acquisto di tecnologie avanzate per migliorare i processi diagnostici e terapeutici delle pazienti del 'Percorso Donna' dell'Istituto di Candiolo.

Alla cena di gala hanno partecipato anche Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d'Italia, ed Elisa Manetta, presidente del Rotary Club Torino Lagrange.

I 160 invitati hanno avuto anche l'opportunità di visitare la mostra 'Mitch Epstein American Nature', retrospettiva del celebre fotografo statunitense, che esplora i conflitti tra la società americana e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale. La cena è stata curata dai Costardi Bros, gli chef Christian e Manuel.

Durante la serata, Sant'Agostino Casa d'Aste ha guidato un'asta benefica che ha messo in palio cimeli unici di sport e arte, tra cui, oltre alla racchette di Sinner e Jasmine Paolini, c'erano una maglia autografata dell'attaccante della Juventus Kenan YÕldÕz e quella della giocatrice della Juventus Women, Cecilia Salvai, presente alla cena.



