Alessandria città europea per le buone pratiche legate al teatro

Urbact - ente europeo per individuare e promuovere buone pratiche cittadine da diffondere nell'Unione - ha premiato Alessandria per le politiche di promozione del teatro. Il progetto 'Teatro per tutti' è stato selezionato e scelto tra le oltre 250 candidature pervenute.

Il progetto promuove lo spirito di comunità, l'inclusione attiva e un approccio partecipativo multilivello alla cultura come mezzo per lo sviluppo ambientale, sociale ed economico.

Il Teatro Comunitario sta preparando il pubblico alla riapertura del nuovo Comunale di Alessandria, sostenuta dalle risorse Pnrr con oltre 10 milioni. Le buone pratiche premiate aprono la possibilità di partecipare al bando Urbact Transfer Network 2025. Alessandria potrà anche presentare il progetto al Festival Urbact City dell'8-10 aprile 2025 a Breslavia (Polonia).

"Questo premio - sottolineano il sindaco Giorgio Abonante e l'assessore ai Progetti Europei Vittoria Oneto - è un motivo di vanto e speranza per il futuro. Un riconoscimento figlio anche del grande impegno e della professionalità delle Compagnie del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA