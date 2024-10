Truffa anziana con falso sms figlia, denunciato da Torino

Ha ricevuto un sms in cui la figlia chiedeva del denaro perché era in difficoltà e ha versato duemila euro: ma era una truffa. Sul caso, che ha visto nei panni della vittima una pensionata torinese, ha indagato la polizia di Stato, che nei giorni scorsi ha denunciato il presunto responsabile: si tratta di un uomo di 72 anni.

Spacciandosi per la figlia della donna, lo sconosciuto aveva sostenuto di avere bisogno urgente di soldi in quanto le si erano guastati il computer e il televisore. Gli estremi su cui effettuare il bonifico, però, conducevano a un conto corrente aperto a nome di una persona diversa (residente in Lombardia) e che dopo la denuncia è stato bloccato.

Gli agenti del commissariato San Secondo hanno individuato il sospettato anche attraverso l'analisi del traffico telefonico e delle celle attivate dalle chiamate.

Il personale dello stesso commissariato ha sventato una seconda truffa, questa volta ai danni di una 55enne, che ha versato in più tranche 15mila euro a un sedicente impiegato di una banca che si era anche spacciato per un operatore dell'Ufficio antifrodi. In questo caso la polizia ha chiesto e ottenuto il blocco cautelativo della somma, che è stata poi riaccreditata dalla donna.



