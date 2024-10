Travolto da una porta da calcio, grave un bimbo di 10 anni

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita a Torino dopo un incidente che si è verificato in un centro sportivo polifunzionale a Giaveno. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante una lezione di tennis si è aggrappato per gioco a una porta da calcio che però ha ceduto; è caduto in terra urtando la testa e la struttura gli è rovinata addosso. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti.





