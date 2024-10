Pattern apre nuova sede, polo di innovazione per moda di lusso

Sarà pronto nel luglio del prossimo anno, a Collegno (Torino), il nuovo headquarter di Pattern Group, azienda specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione nella moda di lusso, nei settori di abbigliamento e accessori, pelletteria.

Il cantiere, dove è già stata posata l'intelaiatura prefabbricata non distante dall'attuale sede della società, è stato presentato questa mattina, alla presenza, tra gli altri, del ceo di Pattern, Luca Sburlati, del sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, del primo cittadino di Collegno, Matteo Cavallone, del presidente dell'Unione industriale di Torino, Marco Gay, dell'assessore regionale Andrea Tronzano di Giovanni Provvisiero, ceo di Secap, l'impresa torinese che ha eseguito i lavori.

La nuova sede di Pattern, su un'area di 22mila metri quadrati, ospiterà uffici, laboratori produttivi e logistici, magazzini, un ampio parcheggio. Sarà anche una sede improntata alla 'sostenibilità ambientale, con l'installazione di impianti fotovoltaici e geotermici, la creazione di una fascia verde 'tampone' verso la vicina tangenziale. "Sarà un polo di ingegnerizzazione della moda votato all'innovazione - ha detto Sburlati, affiancato dagli altri fondatori e azionisti di maggioranza, Franco Martorella e Fulvio Botto - investiamo anche in un momento difficile, costruendo un edificio a impatto zero certificato Leed, da qui supporteremo la gestione delle altre nostre 13 sedi in 7 regioni italiane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA