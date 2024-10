Mese dell'educazione finanziaria, la Fabi nelle scuole

La Fabi, federazione autonoma dei bancari, aderisce per il settimo anno consecutivo a all'iniziativa "Il Mese dell'Educazione Finanziaria 2024", la più grande manifestazione italiana sull'educazione finanziaria, giunta alla settima edizione. Il sindacato si rivolge ai giovani per intraprendere con loro un percorso all'interno delle scuole primarie volto a sensibilizzare i ragazzi sul tema del risparmio. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 4 novembre all'istituto Anna Frank di Leinì, in provincia di Torino. Tra gli argomenti trattati: cosa sono i soldi, l'evoluzione della moneta, l'utilizzo del denaro nella vita quotidiana, il risparmio visto in ottica green.



